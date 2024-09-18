Вибухи пейджерів «Хезболли» у Лівані: реакція світових ЗМІ

Пейджери, що вибухнули, ймовірно, були від тайванської компанії Gold Apollo

На даний момент відомо про мінімум 9 загиблих та більше ніж 2800 поранених у Лівані через вибух пейджерів. Угруповання «Хезболла» заявило, що Ізраїль отримає «справедливе покарання» за ці вибухи. Світові ЗМІ уже встигли розповісти свої версії та подробиці того, що насправді відбулось.

Ізраїльська розвідувальна служба «Моссад» заклала вибухівку у 5 тис. пейджерів, імпортованих ліванським угрупуванням «Хезболла» за кілька місяців до вибухів. Про це агентству Reuters розповіло високопоставлене джерело в ліванських силах безпеки та інше джерело.

Джерело повідомило, що пейджери були від тайванської компанії Gold Apollo. Компанія у свою чергу стверджує, що не виробляла цих пристроїв – їх виготовила компанія BAC, яка має ліцензію на використання бренду.

«У зв'язку з недавніми повідомленнями у ЗМІ про пейджери AR-924 пояснюємо, що ця модель виробляється та продається компанією BAC. Ми лише надаємо дозвіл на використання торгової марки і не маємо жодного відношення до розробки чи виробництва цього продукту», – цитує заяву Bloomberg.

За даними кількох джерел агентства Reuters, операція, ймовірно, розроблялася багато місяців. Високопоставлене джерело в ліванських силах безпеки повідомило, що угрупування замовило 5 тис. пейджерів моделі AR-924 у Gold Apollo, які були ввезені до країни на початку цього року.

Бойовики «Хезболли» використовують пейджери як засіб зв'язку, щоб уникнути відстеження їхнього місцезнаходження ізраїльськими спецслужбами.

За словами співрозмовника агентства, пристрої були модифіковані ізраїльською розвідувальною службою «на рівні виробництва». «Моссад» впровадив усередину пристрою плату з вибуховою речовиною, на яку надходить код. Його дуже складно виявити будь-якими способами. Навіть за допомогою будь-якого пристрою чи сканера», – сказав він.

Джерело повідомило, що 3 тис. пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано закодоване повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в службі безпеки повідомило агентству Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, і «Хезболла» протягом кількох місяців «не виявляла» її.

The New York Times також пише, що операцію було проведено Ізраїлем. За словами джерела, вибухова речовина була імплантована поруч із батареєю у кожному пейджері. Також було вбудовано перемикач, який можна було активувати дистанційно.

О 15:30 у Лівані на пейджери надійшло повідомлення нібито від керівництва «Хезболли» – вибухівка активувалася. За словами трьох офіційних осіб, пристрої були запрограмовані на подачу звукового сигналу протягом кількох секунд, перш ніж вибухнути.

«Ізраїль встановив пластикову вибухівку всередині кожного з пейджерів, куплених у «Хезболли», разом із механізмами дистанційного запуску: масштабна операція, яка, ймовірно, проводилася на етапі збирання електронних пристроїв. Цим втручанням пояснюється жорстокість вибухів пристроїв, які вчора калічили та вбивали численних членів «Хезболли» і спочатку приписувалися вибухам батарей пейджерів», – вважають журналісти CNN.

Нагадаємо, У Лівані внаслідок вибуху пейджерів постраждали тисячі людей. Девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного представника «Хезболли».