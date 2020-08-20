Угорські прикордонники викидають усе. На кордоні утворилось звалище з продуктів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туристи з України викидають харчі на кордоні з Угорщиною

Люди на КПП Тиса викидають продукти на мосту, бо Угорщина їх не пропускає

Міст на кордоні, який з'єднує Україну та Угорщину, перетворився на сміттєзвалище продуктів. Люди публікують відео з прикордонних територій, де туристи з України викидають харчі.

Все це утворилося після того, як угорські прикордонники заборонили перевозити через кордон будь-які харчові продукти. Люди ж іншого виходу не знайшли, як просто лишити усе на мосту.

Більшість людей свій вчинок пояснює тим, що на цій ділянці немає жодного смітника, а от інші осуджують тих, хто насмітив, адже кажуть про правила перетину кордону.

Наразі картина, яка утворилася між КПП Тиса та КПП Захонь не дуже приваблива.

До слова, раніше повідомлялося, що на Закарпатті у басейні річки Тиса виявлено 45 несанкціонованих сміттєзвалищ.

На початку липня Угорщина присоромила Зеленського за сміття, яке річками тече з України. Текст листа був опублікований на офіційному сайті угорського президента. У ньому зазначається, що угорська техніка вже не в змозі впоратись з купами сміття, яке йде з Закарпаття.

Також нещодавно хвиля повені після великих дощів, окрім підвищення рівня води, принесла в Угорщину купу сміття з України та Румунії.

Ще у 2018 році у словацьких та угорських ЗМІ з'явились шокуючі фото - річка Бодрог, що витікає з України, заповнена сміттям і побутовими відходами. І весь цей бруд приплив з України. Між іншим, у 2015 році в Угорщину також припливли сотні тон сміття із Закарпаття, серед якого були навіть мертві свині.

А з пластикових пляшок, які припливають із Закарпаття, угорці будують кораблі, і влаштовують змагання, мета яких - привернути увагу до захисту навколишнього середовища.