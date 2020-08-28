Через коронавірус матч Кубка України перенесли в інше місто
Буковинці не змогли прийняти закарпатців удома
Світлина - ФК «Буковина»
У Чернівцях футболу наразі вирішили не приймати
Чернівецька «Буковина» проведе матч першого етапу Кубка України з «Ужгородом» на виїзді – в обласному центрі Закарпаття.
Матч мав відбутися у Чернівцях, однак через карантинні обмеження було вирішено змінити господаря.
Поєдинок відбудеться в суботу, 29 серпня. Початок гри о 17:00 на стадіоні «Авангард».
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Зауважимо, що поєдинки внутрішнього календаря в українському футболі відбуваються без глядачів.
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