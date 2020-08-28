«Осінній пасажиропотік»: у підземці назвали причину величезної черги на «Вокзальній»



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Черга до входу на станцію метро «Вокзальна», ранок 28 серпня Фото: скріншот відео

У метрополітені запевняють, що станція «Вокзальна» сьогодні вранці працювала у звичайному режимі

У київському метрополітені пояснили причину величезної черги на вхід до станції метро «Вокзальна», що утворилася сьогодні, 28 серпня, вранці.

За версією метрополітену, черга виникла через те, що люди почали активно користуватися приміськими електричками та масово приїжджати до Києва на роботу і навчання.

«Станція «Вокзальна» сьогодні вранці працювала у звичайному режимі. Ніхто її не закривав на вхід для пасажирів. Все дуже просто – люди приїхали на вокзал на приміській електричці, а потім поступово заходили на станцію метро «Вокзальна». Почався осінній пасажиропотік, коли люди масово приїжджають до Києва на роботу і навчання. Багато пасажирів сиділи на карантині і вже забули, як користуватися метро, автоматами з продажу квитків», – розповіла сайту «Сьогодні» заступниця начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

Вона додала, що люди з черги дотримувалися безпечної дистанції та скупчення людей у вестибюлі станції не було.

«Люди заходили, купували квитки і проходили далі до ескалатора – вестибюль був вільний. Багато хто купували проїзні, поповнювали поїздки, що уповільнювало процес їх проходу на станцію. Думаю, за пару днів люди розберуться, коли краще приїжджати до міста і таких черг не буде», – сказала Макогон.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 серпня на вхід до станції метро «Вокзальна» в Києві вишикувалася черга на кілька сотень метрів.