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На Закарпатті викрито наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Закарпатті викрито наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії (фото)
Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн
фото: БЕБ

БЕБ вилучило близько 240 тонн готової продукції

 

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили в Закарпатській області одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо. Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, Telegram-канали та у торговельних точках на ринках по всій території України.

На Закарпатті викрито наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії (фото) фото 1

За результатами 15 обшуків складських приміщень на території Закарпатської області виявлено та вилучено:

  • три автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
  • близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
  • близько 200 тис. пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.

На Закарпатті викрито наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії (фото) фото 2

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Раніше повідомлялося, що поблизу Києва знайдено нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн.

Теги: Закарпаття Бюро економічної безпеки України хімікати

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