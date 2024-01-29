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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Російські спецслужби намагаються спровокувати конфлікт всередині Європи?

glavcom.ua
Ласло Тороцкаї та Клаудіу Тірзіу
колаж: glavcom.ua

Праві проросійські популісти двох держав синхронно видали «Закарпаття наше»

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї заявив про претензії на українське Закарпаття у випадку втрати Україною державності: «Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank, як єдина сторона в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття».

Практично синхронно про розрахунок відкусити в України (і не тільки в України – Молдова теж видалась достатньо беззахисною для обгризання) ляпнули з Румунії – співголова ультраправої румунської партії AUR Клаудіу Тірзіу: «Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца (територія у складі Чернівецької області), Закарпаття – все, що було і є частиною румунської нації, має повернутися до меж кордонів однієї і тієї ж держави». При тому він навіть «готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО».

***

Ще раз: синхронно праві проросійські популісти двох держав видали «Закарпаття наш».

Це знов розважаються куратори з ФСБ з їхнім специфічним гумором – чи отаке змагання між підрозділами кураторів різних груп? Можливо, це свідомий крок російських спецслужб: спровокувати ще й конфлікт всередині Європи за все ще суверенні землі України?

Як на мене, синхронність і націленість обох на один і той самий шматок територій в сполученні з добре відомою історією співпраці з російською стороною чітко вказує, що тут так чи інакше реалізуються команди ФСБ. І, звісно, Брюссель таке не проігнорує. Хоча і не на пряму, очевидно. Дасть стусана національних безпековим структурам, що геть вивільнили шворки контролю над небезпечними фінансованими ззовні маргіналами.

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Джерело
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Теги: Закарпаття Румунія Угорщина Брюссель

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Олексій Голобуцький

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