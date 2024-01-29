Російські спецслужби намагаються спровокувати конфлікт всередині Європи?
Праві проросійські популісти двох держав синхронно видали «Закарпаття наше»
Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї заявив про претензії на українське Закарпаття у випадку втрати Україною державності: «Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank, як єдина сторона в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття».
Практично синхронно про розрахунок відкусити в України (і не тільки в України – Молдова теж видалась достатньо беззахисною для обгризання) ляпнули з Румунії – співголова ультраправої румунської партії AUR Клаудіу Тірзіу: «Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца (територія у складі Чернівецької області), Закарпаття – все, що було і є частиною румунської нації, має повернутися до меж кордонів однієї і тієї ж держави». При тому він навіть «готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО».
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Ще раз: синхронно праві проросійські популісти двох держав видали «Закарпаття наш».
Це знов розважаються куратори з ФСБ з їхнім специфічним гумором – чи отаке змагання між підрозділами кураторів різних груп? Можливо, це свідомий крок російських спецслужб: спровокувати ще й конфлікт всередині Європи за все ще суверенні землі України?
Як на мене, синхронність і націленість обох на один і той самий шматок територій в сполученні з добре відомою історією співпраці з російською стороною чітко вказує, що тут так чи інакше реалізуються команди ФСБ. І, звісно, Брюссель таке не проігнорує. Хоча і не на пряму, очевидно. Дасть стусана національних безпековим структурам, що геть вивільнили шворки контролю над небезпечними фінансованими ззовні маргіналами.
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