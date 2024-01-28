Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
Ласло Тороцкаї висунув претензію на українське Закарпаття
фото: Ласло Тороцкаї/Twitter

Віктор Балога – нардеп, який раніше очолював Мукачево і Закарпатську область

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна втратить свою державність у війні. На цю заяву вже відреагував український народний депутат Віктор Балога, який раніше очолював Закарпатську область.

«Декілька слів черговому угорському гі*нюку, який марить приєднанням Закарпаття до Угорщини:

  1. Україна не впаде, навіть не мрійте.
  2. Закарпаття було і буде українським. Тількі суньтесь.
  3. Ви орда, а не європейці, якщо досі мислите подібними архаїчними категоріями.
  4. Ваші імперські фантомні болі дістали не лише нас, а і більшість європейців – рано чи пізно догавкаєтесь.
  5. Через вашу недалеку політику скоро в угорські класи Закарпаття не буде кому йти вчитись», – написав Балога у Facebook.

Нагадаємо, що у 2022 році крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною. 

До слова, на днях угорські спецслужби заявили, що їм вдалося запобігти захопленню влади в країні незаконним угрупованням «Скіфська Угорщина». 

Раніше глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України. У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні». 

Відомо, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня.

Читайте також: Про мову. Чому з Угорщиною треба бути особливо пильними?
Теги: Закарпаття Угорщина Віктор Балога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На гірськолижному курорті Драгобрат виступили майже повністю оголені артисти гурту «Хамерман знищує віруси»
Епатажний концерт майже голих артистів на Драгобраті збурив мережу (відео)
Сьогодні, 11:20
На Закарпатті роми влаштували бунт
Вбивство під час виборів барона. Суд відпустив підозрюваних, роми бунтують
26 сiчня, 12:28
У тексті записки вказано, що Сійярто чекає «вибуховий прийом» в Ужгороді
Глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України – ЗМІ
23 сiчня, 14:31

Політика

«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
США пропонують Греції допомогу на $200 млн в обмін на зброю для України
США пропонують Греції допомогу на $200 млн в обмін на зброю для України
Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
18K
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер
16K
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
8173
Захід може стерти російського агресора. Але не поспішає це робити. Чому?
7631
Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
5783
Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Новини

Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua