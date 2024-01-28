«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття

Віктор Балога – нардеп, який раніше очолював Мукачево і Закарпатську область

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна втратить свою державність у війні. На цю заяву вже відреагував український народний депутат Віктор Балога, який раніше очолював Закарпатську область.

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«Декілька слів черговому угорському гі*нюку, який марить приєднанням Закарпаття до Угорщини:

Україна не впаде, навіть не мрійте. Закарпаття було і буде українським. Тількі суньтесь. Ви орда, а не європейці, якщо досі мислите подібними архаїчними категоріями. Ваші імперські фантомні болі дістали не лише нас, а і більшість європейців – рано чи пізно догавкаєтесь. Через вашу недалеку політику скоро в угорські класи Закарпаття не буде кому йти вчитись», – написав Балога у Facebook.

Нагадаємо, що у 2022 році крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною.

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До слова, на днях угорські спецслужби заявили, що їм вдалося запобігти захопленню влади в країні незаконним угрупованням «Скіфська Угорщина».

Раніше глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України. У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні».

Відомо, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня.