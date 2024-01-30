Міноборони зекономило за місяць 3,3 млрд грн на закупівлі пального для війська

Агентство має повноваження закуповувати харчування, пальне, бронежилети, одяг та інші товари для військових

Агентство з тилового забезпечення армії уклало сім контактів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 6,5 млрд грн

Агентство з тилового забезпечення армії — ДП «Державний оператор тилу» (ГОТ) – заощадило 3,3 млрд грн на закупівлі паливно-мастильних матеріалів для збройних сил. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Агентство уклало сім контактів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 6,5 млрд грн.

«Отримана економія – результат ефективно збудованої закупівельної стратегії. Ефективне використання коштів дозволяє розширювати покриття потреб Збройних сил України», – зазначив генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

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На думку заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, «це конкретні результати роботи. У фокусі – підготовка до нової системи закупівлі харчування для військових».

Презентація Агентства з тилового забезпечення армії відбулася 18 грудня минулого року. Агентству надано функції із закупівлі харчування, пального, бронежилетів, одягу та інших товарів для армії через відкриті тендери. Річний бюджет тилових закупівель ГОТ становить 95 млрд грн.

За Міноборони залишиться функція контролю та формування політики закупівель.

Зазначимо, Міністерство оборони України планує посилити контроль за закупівлями для війська, які здійснюють Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель. Для цього планують створити спеціальні наглядові ради, до яких увійдуть представники міжнародних партнерів.

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Нагадаємо, низка компаній, які уклали договір з Міноборони України наприкінці 2023 року, не змогли впоратись зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів ЗСУ.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що до державного бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися раніше вкрасти в ЗСУ.