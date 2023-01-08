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На Запоріжжі «Росгвардія» розстріляла своїх військових: у ЗСУ назвали причину

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Запоріжжі «Росгвардія» розстріляла своїх військових: у ЗСУ назвали причину
На Запоріжжі «Росгвардія» розстріляла своїх військових, які намагалися здатись у полон
фото з відкритих джерел

Росія поширює неправдиві відомості про нібито обстріл Україною шпиталю на Луганщині, де лікувались поранені російські військові

Росгвардійці розстріляли шістьох російських військовослужбовців, які намагалися здатися в український полон. Про це у вечірньому зведенні 8 січня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

«Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії. Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно шість осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України», – йдеться у повідомленні.

При цьому Росія поширює неправдиві відомості про нібито обстріл Україною шпиталю на Луганщині, де лікувались поранені російські військові.

«З метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники», – розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, окупанти вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон». Таким чином Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною. 

Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет «Циркон».

Раніше повідомляли, що офіс генерального прокурора систематизував сексуальні злочини на окупованих територіях. Правоохоронці вважають, що є чітка модель поведінки окупантів

Прокурори припускають, що російські командири знають про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі, а в деяких випадках навіть заохочують до нього.

Також окупанти поспіхом роздають жителям Донбасу російські документи.

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Теги: втрати окупанти полон обстріл прокурор документи військові модель фронт росія

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