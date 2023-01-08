На Запоріжжі «Росгвардія» розстріляла своїх військових: у ЗСУ назвали причину

На Запоріжжі «Росгвардія» розстріляла своїх військових, які намагалися здатись у полон

Росія поширює неправдиві відомості про нібито обстріл Україною шпиталю на Луганщині, де лікувались поранені російські військові

Росгвардійці розстріляли шістьох російських військовослужбовців, які намагалися здатися в український полон. Про це у вечірньому зведенні 8 січня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

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«Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії. Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно шість осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України», – йдеться у повідомленні.

При цьому Росія поширює неправдиві відомості про нібито обстріл Україною шпиталю на Луганщині, де лікувались поранені російські військові.

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«З метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники», – розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, окупанти вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон». Таким чином Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною.

Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет «Циркон».

Раніше повідомляли, що офіс генерального прокурора систематизував сексуальні злочини на окупованих територіях. Правоохоронці вважають, що є чітка модель поведінки окупантів.

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Прокурори припускають, що російські командири знають про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі, а в деяких випадках навіть заохочують до нього.

Також окупанти поспіхом роздають жителям Донбасу російські документи.

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