Офіс генпрокурора розкрив модель поведінки окупантів

Російські командири, ймовірно, знають про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі та навіть заохочують до нього

Офіс генерального прокурора систематизував сексуальні злочини на окупованих територіях. Правоохоронці вважають, що є чітка модель поведінки окупантів. Про це повідомила прокурор з ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко, передає The New York Times.

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«Прибувають сухопутні війська, і на другий-третій день розпочинаються зґвалтування», – розповіла Діденко.

Прокурори припускають, що російські командири знають про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі, а в деяких випадках навіть заохочують до нього.

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При цьому британський юрист Уейн Джордаш, який консультує Офіс генпрокурора, підтвердив, що ознаки мовчазної згоди з боку командирів є у 30 розглянутих ним справах.

Зазначається, що всього зареєстровано 154 факти зґвалтувань, але прокурор зазначає, що їх набагато більше. Діденко додала, що постраждалі неохоче говорять про те, що сталося, тому прокурори змушені самостійно приходити до жертв.

До слова, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.