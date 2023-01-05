Росія вивела фрегат із ракетами «Циркон». ЗСУ відреагували

Ворог намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною

Окупанти вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон». Таким чином Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною. Про це повідомляють у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

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«У зв’язку із постійними невдачами у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої «спеціальної військової операції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря фрегата.

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Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет «Циркон».

Фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков» – російський фрегат з керованим ракетним дальної дії, що входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту Росії у Сєвєроморську. Корабель названий на честь героя Радянського Союзу Сергія Горшкова.

«Адмірал Горшков» закладено 1 лютого 2006 року. Фрегат спущений на воду 29 жовтня 2010 року. Це перший великий надводний бойовий корабель, закладений на верфях Росії після розпаду СРСР. Плануються до побудови 10-15 кораблів цього проекту.

Нагадаємо, 31 липня 2022 року Путін заявив, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год.

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Раніше повідомляли, що 28 липня 2018 року фрегат офіційно увійшов у склад Північного флоту Росії.

Урочиста церемонія підйому прапора на головному фрегаті проекту 22350 «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» відбулася в Санкт-Петербурзі.

Фрегати проекту 22350 мають наступні характеристики: водотоннажність – 5000 тонн, довжина – 135 метрів, швидкість – до 29 вузлів, дальність плавання – 4500 миль, автономність – 30 діб, екіпаж – 170 осіб. Кораблі цього проекту є носіями крилатих ракет «Калібр» і / або «Онікс».