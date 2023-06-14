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На Запоріжжі ЗСУ ліквідували праву руку Кадирова Делімханова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Запоріжжі ЗСУ ліквідували праву руку Кадирова Делімханова
Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова
фото з відкритих джерел

Розвідка шукала скупчення ворожої техніки й випадково натрапила на кортеж Делімханова

В українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Про це повідомив Кирило Сазонов.

За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.

Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу.

Як пояснює Сазонов, розвідка шукала скупчення ворожої техніки й випадково натрапила на кортеж Делімханова на позашляховиках.

«Керівництво підрозділу «Ахмат». Ну, велкам ту Юкрейн, як кажуть. Все швидко міняємо, нова пріоритетна ціль, працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть «Швидка допомога» не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли – 12 бортів. Щоб секрет був. Та який секрет, задля таких новин розвідоси залишалися там до останнього», – каже військовий.

Нагадаємо, у міноборони РФ прозвітували про підписання договору з добровольчим загоном «Ахмат».

Виконання указу Шойгу, згідно з яким усі добровольчі формування до 1 липня мають підписати контракт із відомством, показово продемонстрували на прикладі «Ахмата», який належить главі Чечні Рамзану Кадирову.

До слова, співробітники чеченського підрозділу «Ахмат» отримали нові машини для участі у війні проти України – серед них вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. До цього Китай неодноразово заперечував військові поставки до Росії.

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Теги: Запоріжжя ЗСУ Рамзан Кадиров смерть

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