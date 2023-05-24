Відправили ЗСУ браковані запчастини. Перед судом постануть співробітники «Укроборонпрому»

Посадовці держпідприємства закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору

Арештовано майно фігурантів провадження вартістю близько 40 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо двох підприємців та шести працівників одного з заводів Державного концерну «Укроборонпром», які під час повномасштабної війни розтратили понад 5,4 млн грн бюджетних коштів Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Сідство встановило, що торік в березні посадовці держпідприємства, залучивши фізичних осіб – підприємців закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору.

«Деталі були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Але виявилося, що використовувати їх неможливо – продукція була не тієї категорії та якості. Для забезпечення відшкодування завданої шкоди арештовано майно фігурантів провадження вартістю близько 40 млн грн», – йдеться у повідомленні.

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Раніше детективи БЕБ вже оголосили підозру шістьом службовим особам держпідприємства у службовому підробленні та розтраті майна (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 ККУ), а двом фізичним особам – підприємцям – у підробленні чи використанні підроблених документів і розтрати майна (ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 ККУ).

До слова, «Укроборонпром» та німецька Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства.