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Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет
В територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35
фото ілюстративне

ЗСУ знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed

В ніч на 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Загалом противник випустив:

  • чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • п'ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • п'ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;
  • 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

«Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed», – йдеться в повідомленні.

Крім того, знищено один ворожий літак. Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35. Обставини утилізації російського літака уточнюються.

Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: війна ЗСУ окупанти літак

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