Хвилина мовчання: згадаймо бойову медикиню Ксенію Грицину

Під час повномасштабного вторгнення Ксенія брала участь у боях за Попасну

У 2021 році жінка вирішила пов’язати своє життя з армією, тому підписала контракт на військову службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ксенію Грицину.

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Бойова медикиня Ксенія Грицина загинула 11 вересня 2022 року, надаючи допомогу побратиму під Попасною на Луганщині. Їй було 29 років.

Ксенія народилася в селі Вишнівчик Хмельницької області. З раннього дитинства Ксенія жила у Львові, де закінчила місцеву школу й здобула фах кухаря-кондитера. У мирні часи дівчина працювала у сфері торгівлі.

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Ксенія була сміливою та відважною фото: Ксюша Грицина / facebook

У 2021 році вирішила пов’язати своє життя з армією, тому підписала контракт на військову службу, здобула спеціальність бойового медика. Під час служби отримала звання «молодший сержант».

Ксенія на передовій із 2021 року фото: Ксюша Грицина / facebook

Під час повномасштабного російського вторгнення несла службу в лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Брала участь у боях за Попасну на Луганщині.

Ксенія загинула 11 вересня 2022 року намагаючись врятувати життя свого побратима Олександра Полюховича. У жінки залишилися мама, брат і син, якому на момент її загибелі було 4 роки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.