Кадиров похвалився бронетехнікою китайського виробництва. Пекін заперечує поставки зброї

Загони Кадирова отримали на озброєння броньовані автомобілі China Tiger китайського виробництва

Співробітники чеченського підрозділу «Ахмат» отримали нові машини для участі у війні проти України – серед них вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. До цього Китай неодноразово заперечував військові поставки до Росії. Про це повідомляє «Кавказ. Реалії».

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Відеозапис із новою технікою з'явився в Telegram-каналі одіозного глави Чечні Рамзана Кадирова 7 червня. Зі своїми наближеними він проїхав за кермом одного з бронетранспортерів і заявив, що це «найкраща машина», яку «не ловить жодна куля».

Рамзан Кадиров вихваляє китайську бронетехніку скріншот

Зазначимо, що така сама бронетехніка є у каталозі виробника, компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Вона розташована у місті Баоцзі китайської провінції Шеньсі.

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Техніка в каталозі виробника

Китайська бронетехніка в Чечні скріншот

Видання Defense Express пише, що поки невідомо, чи були це прямі постачання з Китаю. Зараз ці бронеавтомобілі виробляють і передають закордонним замовникам у низку країн Африки та Центральної Азії, зокрема і в Таджикистан.

Нагадаємо, що нещодавно Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії. Попри це, зарубіжні джерела неодноразово повідомляли, що Китай постачає до Росії різну техніку та комплектуючі для участі у війні проти України. Так, ще у березні телеканал CNN на основі митних записів повідомив, що після початку вторгнення китайські держпідприємства оборонного комплексу продовжили підтримувати активні торговельні відносини із російськими оборонними компаніями, які потрапили під західні санкції. Видання Politico писало, що китайські компанії поставили в Росію тисячу штурмових гвинтівок, які можна використовувати на війні, а також інше обладнання, зокрема деталі для дронів та бронежилети. У травні редакція Financial Times повідомила, що ПВК «Вагнер» через компанію-посередника наприкінці минулого року закупила у Китаї 20 тисяч захисних шоломів.