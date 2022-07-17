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    Події в Україні

    Нацгвардійці і десантники під Слов’янськом знищили групу окупантів (відео)

    Рашисти приїхали з Курильських островів, щоб загинули під Слов'янськом - Нацгвардійці і десантники під Слов’янськом знищили групу окупантів (відео)
    Рашисти приїхали з Курильських островів, щоб загинули під Слов'янськом
    фото: скріншот

    Українські захисники ліквідували рашистів із 18-ї кулеметно-артилерійної дивізії

    На Донеччині під Слов’янськом десантники 81-ї бригади та нацгвардійці із підрозділу «Омега» дали бій російським окупантам. Відео з місця боїв оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

    Українські захисники ліквідували цілу групу російських військових.

    Знищені окупанти були воювали у складі 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил Російської Федерації.

    Штаб цієї дивізії розташований у селищі Гарячі Ключі на японському острові Ітуруп, окупованому Росією після Другої світової війни. Це єдине кулеметно-артилерійське з’єднання в складі російських збройних сил.

    Нагадаємо, що про знищення рашистських окупантів, яких перекинули на Донбас з-під японського кордону, повідомив учора, 16 липня, журналіст Андрій Цаплієнко.

    Додамо, що Росія ще у березні почала перекидати додаткові сили на російсько-українську війну. Так, Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху.

    Крім того, за інформацією української розвідки, Росія вербувала на війну в Україну бойовиків із Лівії та Сирії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Нацгвардія Донеччина Слов’янськ Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардійці і десантники під Слов’янськом знищили групу окупантів (відео)