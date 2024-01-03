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Над Дніпропетровщиною ППО збила дві російські ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Над Дніпропетровщиною ППО збила дві російські ракети
ППО збила дві російські ракети над Дніпропетровщиною
фото з відкритих джерел

Через падіння уламків ракети виникла незначна пожежа

Сьогодні, 3 січня, пообіді протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«За уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі дві ворожі ракети. Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території», – пише Лисак.

Зазначимо, пообіді, 3 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу на сході України, а також у частині південних областей. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також ризик застосування авіаційного озброєння.

Як повідомлялося, війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Так, за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

До слова, Служба безпеки України затримала «блогерів», які оприлюднили відео російських ударів по Києву 2 січня.

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Теги: російська ракета пожежа Дніпропетровщина війна системи ППО

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