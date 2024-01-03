Над Дніпропетровщиною ППО збила дві російські ракети

ППО збила дві російські ракети над Дніпропетровщиною

Через падіння уламків ракети виникла незначна пожежа

Сьогодні, 3 січня, пообіді протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі дві ворожі ракети. Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території», – пише Лисак.

Зазначимо, пообіді, 3 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу на сході України, а також у частині південних областей. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також ризик застосування авіаційного озброєння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Так, за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

До слова, Служба безпеки України затримала «блогерів», які оприлюднили відео російських ударів по Києву 2 січня.