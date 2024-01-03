Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні

Китай продовжує уникати засудження російської агресії та закликає до «політичного врегулювання»

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на масований обстріл України російськими ракетами 2 січня. Офіційний Пекін продовжує уникати засудження російської агресії та закликає до «політичного врегулювання». Про це йдеться у відповіді китайського дипломатичного відомства на запит агентства «Укрінформ» з приводу реакції на обстріл 2 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних… Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання стосовно політичного врегулювання кризи, якнайшвидшого припинення війни та спільного сприяння полегшенню ситуації», – йдеться в повідомленні..

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, пошкоджено:

39 приватних будинків

14 багатоквартирних будинків

2 приміщення освітніх закладів

90 автомобілів

складські приміщення, церква, низка підприємств.

9 фото На весь екран

















Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.

До слова, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.