Зростає потік українських біженців до однієї із європейських країн

Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року

Основними країнами ЄС, в яких українці отримали тимчасовий захист, були Німеччина, Польща і Чехія

Протягом останнього часу почала зростати кількість українців, які виїжджають до Польщі у пошуку тимчасового захисту. Із березня до вересня число українських біженців у цій країні знижувалося. Про це свідчить міграційна платформа EWL.

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За даними Євростату, на кінець жовтня 2023 року кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі перевищила 957 тис. осіб. Це свідчить про зміну нинішньої тенденції до зниження числа біженців, вважають експерти EWL.

Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року. Порівняно із вереснем, у жовтні кількість українців у Польщі збільшилася приблизно на 2 тис. осіб. У березні 2023 року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тис. осіб.

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«Кілька місяців тому ми спостерігали зростання хвилі виїзду громадян України з Польщі. Зараз ця тенденція змінюється. Оскільки настають холодні місяці, триває війна, а Росія посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, ми бачимо збільшення кількості біженців», – зазначив прессекретар платформи EWL Анатолій Зимнін.

Крім того, в кінці року у Польщі традиційно стає більше пропозицій роботи у сферах логістики чи електронної комерції, які доступні для людей без досвіду та знання мови. Ці обставини, на думку експерта, можуть сприяти збереженню тенденції напливу біженців до Польщі.

Згідно із даними Євростату, кількість українських біженців зростає у всіх країнах ЄС, крім Данії. У попередні місяці люди масово виїжджали із кількох країн Європи, серед яких була Польща. У жовтні 2023 року кількість втікачів від війни зросла 50 тис. людей. Основними країнами ЄС, в яких українці отримали тимчасовий захист, були Німеччина (1 млн 176 тис. осіб), Польща (957 тис. людей) і Чехія (364 тис. осіб).

Також повідомлялося, що у Польщі зросте соцдопомога для деяких категорій біженців з України.