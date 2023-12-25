Пожежа в Горлівці, ЗСУ збили ворожий Су-34: головне за ніч
Увечері 24 грудня в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів
У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.
Вибухи в Україні
В Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар. Як повідомляє «Суспільне», в місті було чутно більше п’яти вибухів. Причому перші з них прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги.
У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють сили оборони Півдня у Telegram.
«У Дніпропетровській області гучно працює ППО!», – йдеться у повідомленні.
ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку
Українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку», – повідомив він.
При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.
Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.
Пожежа в окупованій Горлівці
Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що на відео зафіксована пожежа складу ТЦ «Галактика», на який окупанти перетворили колишній «Епіцентр». Також горять припарковані поруч автомобілі.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу Горлівки загинула жінка, поранено 6 осіб.
Інший паблік повідомив, що в районі ТЦ «Галактика» було зафіксовано 15 прильотів.
У російському Мурманську загорілося атомне судно
У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.
За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.
Пізніше повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі «Севморпуть» у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.
Як ідеться на сайті «Атомфлоту», атомний контейнеровоз «Севморпуть» - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі «Залив» ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.
Ізраїль атакував табір біженців у Газі
Щонайменше 70 осіб загинули під час ізраїльської атаки на табір біженців Аль-Магазі у центрі Сектора Гази у неділю. Про це інформує CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС.
Відео, опубліковане палестинським Червоним Півмісяцем, показує, як кілька поранених осіб з табору доставляють до машин швидкої допомоги.
Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра в телеграм-пості на акаунті міністерства написав, що те, що відбувається в таборі Магазі – це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.
У відповідь на запит журналістів Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі, яке зараз перевіряє: «Незважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню».
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