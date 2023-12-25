Пожежа в Горлівці, ЗСУ збили ворожий Су-34: головне за ніч

Увечері 24 грудня в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів

У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Україні

В Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар. Як повідомляє «Суспільне», в місті було чутно більше п’яти вибухів. Причому перші з них прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги.

У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють сили оборони Півдня у Telegram.

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«У Дніпропетровській області гучно працює ППО!», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку

Українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку», – повідомив він.

При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.

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Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

Пожежа в окупованій Горлівці

Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на відео зафіксована пожежа складу ТЦ «Галактика», на який окупанти перетворили колишній «Епіцентр». Також горять припарковані поруч автомобілі.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу Горлівки загинула жінка, поранено 6 осіб.

Інший паблік повідомив, що в районі ТЦ «Галактика» було зафіксовано 15 прильотів.

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У російському Мурманську загорілося атомне судно

У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.

За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.

Пізніше повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі «Севморпуть» у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

Як ідеться на сайті «Атомфлоту», атомний контейнеровоз «Севморпуть» - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі «Залив» ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

Ізраїль атакував табір біженців у Газі

Щонайменше 70 осіб загинули під час ізраїльської атаки на табір біженців Аль-Магазі у центрі Сектора Гази у неділю. Про це інформує CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС.

Відео, опубліковане палестинським Червоним Півмісяцем, показує, як кілька поранених осіб з табору доставляють до машин швидкої допомоги.

Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра в телеграм-пості на акаунті міністерства написав, що те, що відбувається в таборі Магазі – це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.

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У відповідь на запит журналістів Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі, яке зараз перевіряє: «Незважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню».