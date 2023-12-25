Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пожежа в Горлівці, ЗСУ збили ворожий Су-34: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пожежа в Горлівці, ЗСУ збили ворожий Су-34: головне за ніч
На відео зафіксована пожежа складу ТЦ «Галактика» в окупованій Горлівці
фото: Telegram

Увечері 24 грудня в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів

У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Україні

В Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар. Як повідомляє «Суспільне», в місті було чутно більше п’яти вибухів. Причому перші з них прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги.

У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють сили оборони Півдня у Telegram.

«У Дніпропетровській області гучно працює ППО!», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку

Українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку», – повідомив він.

При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.

Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

Пожежа в окупованій Горлівці

Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на відео зафіксована пожежа складу ТЦ «Галактика», на який окупанти перетворили колишній «Епіцентр». Також горять припарковані поруч автомобілі.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу Горлівки загинула жінка, поранено 6 осіб.

Інший паблік повідомив, що в районі ТЦ «Галактика» було зафіксовано 15 прильотів.

У російському Мурманську загорілося атомне судно

У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.

За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.

Пізніше повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі «Севморпуть» у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

Як ідеться на сайті «Атомфлоту», атомний контейнеровоз «Севморпуть» - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі «Залив» ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

Ізраїль атакував табір біженців у Газі

Щонайменше 70 осіб загинули під час ізраїльської атаки на табір біженців Аль-Магазі у центрі Сектора Гази у неділю. Про це інформує CNN з посиланням на  Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС.

Відео, опубліковане палестинським Червоним Півмісяцем, показує, як кілька поранених осіб з табору доставляють до машин швидкої допомоги.

Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра в телеграм-пості на акаунті міністерства написав, що те, що відбувається в таборі Магазі – це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.

У відповідь на запит журналістів Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі, яке зараз перевіряє: «Незважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню».

Читайте також: 

Теги: пожежа окупанти літак ХАМАС табір Горлівка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги
Ворог після тритижневої паузи вивів ракетоносії в море
20 грудня, 14:35
Ті, хто допомагає окуповувати Україну, тепер ходять у супроводі російських поліцейських
Росіяни посилили охорону колаборантів на окупованих територіях
20 грудня, 04:40
Призер чемпіонату світу з дзюдо Євген Прокопчук
Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України
19 грудня, 22:15
Кемерон та Бербок закликали робити більше для уникнення жертв серед цивільного населення
Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази
18 грудня, 07:24
Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки
Атака на Київщину: з’явилися фото наслідків
8 грудня, 12:09
На Хмельниччині працювали сили ППО
На Хмельниччині працювали сили ППО
7 грудня, 02:20
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
7 грудня, 00:20
«Навесні 2022 року Німеччина опинилася під загрозою повсюдного відключення енергопостачання»
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
4 грудня, 08:42
Атака ворожих дронів на Київ триває
У Голосіївському районі Києва уламок дрона впав на чотириповерхівку
25 листопада, 07:49

Події в Україні

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів
Пожежа в Горлівці, ЗСУ збили ворожий Су-34: головне за ніч
Пожежа в Горлівці, ЗСУ збили ворожий Су-34: головне за ніч
На окупованих територіях росіяни купують свідчення проти України
На окупованих територіях росіяни купують свідчення проти України
Про що свідчать короткі терміни й місця дислокації нових полків Росгвардії: аналіз ISW
Про що свідчать короткі терміни й місця дислокації нових полків Росгвардії: аналіз ISW
Окупанти скорочують авіаційну активність. ISW назвав причину
Окупанти скорочують авіаційну активність. ISW назвав причину
Міністр оборони Фінляндії дав невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
Міністр оборони Фінляндії дав невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
64K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
38K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
27K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
20K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
9349
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Новини

Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
23 грудня, 07:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua