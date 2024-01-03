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Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні
Через ворожий обстріл загорівся дах житлового будинку
фото: ДСНС України

Через російську агресію одна людина дістала поранення

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі», – ідеться у повідомленні.

За даними Прокудіна, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, що в ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Зокрема, окупанти поцілили «Шахедом» у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні. 

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Теги: обстріл завод військові Херсон ворог поранення

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