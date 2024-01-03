Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, пошкоджено будинки, школи та лікарні

Через російську агресію одна людина дістала поранення

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі», – ідеться у повідомленні.

За даними Прокудіна, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, що в ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Зокрема, окупанти поцілили «Шахедом» у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні.