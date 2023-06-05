Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили «Шахед»

Нікопольщина потерпає від ворожого обстрілу

У ніч на 5 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотником. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Та військові з ПвК «Схід» залізяччя приземлили. Збили «Шахед», – сказав голова ОВА.

Крім того, Лисак повідомив, що ворог двічі за ніч бив по Нікополю. Окупанти обстрілювали місто з важкої артилерії.

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«Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі», – розповів Лисак.

фото: Сергій Лисак/Facebook

фото: Сергій Лисак/Facebook

фото: Сергій Лисак/Facebook

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.