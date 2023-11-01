Над Кримським мостом здіймається дим, рух транспорту перекрито (відео)

Наразі немає інформації про те, що відбувається на мості немає

Раніше у Севастополі лунав сигнал тривоги

Сьогодні, 1 листопада, над Керченським мостом у тимчасово окупованому Криму здіймається дим. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Як зазначається, сильний дим над Кримським мостом. «Рух транспорту ним тимчасово перекрито. При цьому, що сталося, точно неясно. Дим схожий на димову завісу. Можливо, на мосту проводять навчання», – йдеться у повідомленні.

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Раніше лунав сигнал тривоги у Севастополі.

Раніше стало відомо, що окупанти зводять нові бар'єри біля Кримського моста. Також британська розвідка повідомила, чи здатен Кремль захистити Кримський міст від ударів ЗСУ.