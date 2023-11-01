Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Кримським мостом здіймається дим, рух транспорту перекрито (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Над Кримським мостом здіймається дим, рух транспорту перекрито (відео)
Наразі немає інформації про те, що відбувається на мості немає
фото скріншот відео

Раніше у Севастополі лунав сигнал тривоги 

Сьогодні, 1 листопада, над Керченським мостом у тимчасово окупованому Криму здіймається дим. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Як зазначається, сильний дим над Кримським мостом. «Рух транспорту ним тимчасово перекрито. При цьому, що сталося, точно неясно. Дим схожий на димову завісу. Можливо, на мосту проводять навчання», – йдеться у повідомленні.

Раніше лунав сигнал тривоги у Севастополі.

Раніше стало відомо, що окупанти зводять нові бар'єри біля Кримського моста. Також британська розвідка повідомила, чи здатен Кремль захистити Кримський міст від ударів ЗСУ.

Теги: Крим міст Кримський міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільниця Мінреінтеграції закликала українців перечекати деокупацію Криму в третіх країнах або на підконтрольних Україні територіях
Верещук пояснила, чому українцям потрібно негайно виїжджати з Криму (відео)
3 жовтня, 17:58
Розвідники висадились на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах
Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)
5 жовтня, 17:22
Імовірний приліт у Джанкої
У Джанкої чутно вибухи, над містом здіймається дим
7 жовтня, 18:30
Пентагон веде повітряну розвідку у напрямку територій тимчасово окупованого Криму
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
13 жовтня, 19:37
20 червня ЗСУ завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу»
Звільнення «вишок Бойка»: з’явилися нові деталі спецоперації
16 жовтня, 15:10
За словами пропагандистів, Царьов наразі перебуває в реанімації
Пропагандисти заявили про напад на колаборанта Царьова у Ялті
27 жовтня, 11:48
У тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колаборанта Олега Царьова
Замах на колаборанта Царьова: з’явилися нові деталі
27 жовтня, 15:06
У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського
Між Україною та Румунією зведуть міст
19 жовтня, 01:26
Українські воїни знищили кілька стратегічних систем ППО ворога
Українські воїни знищили кілька стратегічних систем ППО ворога
30 жовтня, 11:27

Події в Україні

Суд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров’я Гусак
Суд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров’я Гусак
Їх вшановував губернатор Камчатки. Нові деталі про росіян, які вбили сім’ю з дітьми у Волновасі
Їх вшановував губернатор Камчатки. Нові деталі про росіян, які вбили сім’ю з дітьми у Волновасі
Окупанти випустили кілька хвиль дронів: Ігнат повідомив деталі нічної атаки РФ
Окупанти випустили кілька хвиль дронів: Ігнат повідомив деталі нічної атаки РФ
Запобіжний захід голові НСЗУ: Гусак виступила у суді
Запобіжний захід голові НСЗУ: Гусак виступила у суді
Над Кримським мостом здіймається дим, рух транспорту перекрито (відео)
Над Кримським мостом здіймається дим, рух транспорту перекрито (відео)
Ворожі дрони на Полтавщині, ЗСУ зупинили штурм окупантів біля Надії: ситуація в регіонах
Ворожі дрони на Полтавщині, ЗСУ зупинили штурм окупантів біля Надії: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
7565
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
5055
Потужні магнітні бурі накриють Землю: названо небезпечні дні
4542
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
4107
У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова

Новини

Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту