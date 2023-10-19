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Між Україною та Румунією зведуть міст

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Між Україною та Румунією зведуть міст
У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського
фото: Мирослав Білецький/Facebook

Уряди України та Румунії підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту

У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського. Уряди підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису. Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Міст зведуть між селом Біла Церква на Закарпатті, та румунським містом Сігету Мармацієй. Він з’єднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй».

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фото: Мирослав Білецький/Facebook

«На суміжній стороні будівельні роботи вже розпочалися, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», – розповів Білецький.

Нагадаємо, на спільному засіданні урядів України та Румунії було прийнято рішення не визнавати молдовську мову. Офіційною буде лише румунська. 

Раніше повідомлялося, що 16 березня молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську.

Як повідомлялося, 31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.

Теги: будівництво парламент міст

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