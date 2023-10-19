Між Україною та Румунією зведуть міст

У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського

Уряди України та Румунії підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту

У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського. Уряди підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису. Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

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Міст зведуть між селом Біла Церква на Закарпатті, та румунським містом Сігету Мармацієй. Він з’єднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй».

фото: Мирослав Білецький/Facebook

«На суміжній стороні будівельні роботи вже розпочалися, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», – розповів Білецький.

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Нагадаємо, на спільному засіданні урядів України та Румунії було прийнято рішення не визнавати молдовську мову. Офіційною буде лише румунська.

Раніше повідомлялося, що 16 березня молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську.

Як повідомлялося, 31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.