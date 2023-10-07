У Джанкої чутно вибухи, над містом здіймається дим

Очевидці сфотографували наслідки ймовірного «прильоту»

В окупованому місті Джанкой на півострові Крим сьогодні пролунав вибух. Над містом підіймається хмара диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Спочатку місцеві пабліки розповіли, що мешканці Криму чули вибухи в Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах окупованого півострова. В небі також бачили сліди від роботи протиповітряної оборони.

Пізніше очевидці сфотографували наслідки ймовірного «прильоту» в Джанкої. Фотографію опублікував місцевий Telegram-канал «Крымский ветер».

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Тим часом, російські пабліки звітують про збиття ракети С-200 на півночі Криму в районі Джанкоя.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі надвечір 6 жовтня пролунали гучні вибухи.

22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.