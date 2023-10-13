Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
Розвідку ведуть американські Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії
Сьогодні, 13 жовтня, Пентагон здійснив повітряну розвідку у напрямку територій тимчасово окупованого Криму та південних областей України, піднявши з баз НАТО свою авіацію. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».
Як зазначається, зліт двох морських літаків був зафіксував портал відстеження авіаперельотів Flightradar. Розвідку ведуть американські Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії.
Також повідомляється, що американський літак Boeing P-8A Poseidon покинув авіабазу НАТО в Сицилії о 16:59 для початку розвідки. «З ранку розвідку в цьому ж районі веде Bombardier Challenger 650 з позивним CL60», – йдеться в повідомленні.
Також «Кримський вітер» нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Захід надає свої розвіддані Україні «в режимі реального часу».
Нагадаємо, ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин» в Криму.
Коментарі — 0