Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом

Розвідку ведуть американські Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії

Сьогодні, 13 жовтня, Пентагон здійснив повітряну розвідку у напрямку територій тимчасово окупованого Криму та південних областей України, піднявши з баз НАТО свою авіацію. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

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Як зазначається, зліт двох морських літаків був зафіксував портал відстеження авіаперельотів Flightradar. Розвідку ведуть американські Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії.

Також повідомляється, що американський літак Boeing P-8A Poseidon покинув авіабазу НАТО в Сицилії о 16:59 для початку розвідки. «З ранку розвідку в цьому ж районі веде Bombardier Challenger 650 з позивним CL60», – йдеться в повідомленні.

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Також «Кримський вітер» нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Захід надає свої розвіддані Україні «в режимі реального часу».

Нагадаємо, ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин» в Криму.