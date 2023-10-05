Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)

Розвідники висадились на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах

Спецпризначенці ГУР вступили в запеклий бій з російськими загарбниками в окупованому Криму

У межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму, про яку повідомлялось напередодні, розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат.

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На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни «Артану» також провели бій на морі – противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

«Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх залучених підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій», – зазначив командир «Артану» Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

До слова, бійці Головного управління розвідки Міноборони України перед участю у спецопераціях проходять не лише фізичну, а й психологічну підготовку.