Українські воїни знищили кілька стратегічних систем ППО ворога

ЗСУ знищили С-400 біля тимчасово окупованого Луганська

Сили оборони продовжують знищувати цінну техніку російської армії. За останній тиждень наші військові ліквідували дві стратегічні системи протиповітряної оборони окупантів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

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Зазначається, що 25 жовтня наші воїни знищили систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Також у ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи протиповітряної оборони на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

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Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.