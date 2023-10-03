Верещук пояснила, чому українцям потрібно негайно виїжджати з Криму (відео)

Очільниця Мінреінтеграції закликала українців перечекати деокупацію Криму в третіх країнах або на підконтрольних Україні територіях

Верещук наголосила, що окупанти використовують українців як «живий щит»

Українці повинні негайно виїжджати з Криму, щоб окупанти не могли використовувати їх як «живий щит». На цьому наголосила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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«Ми чудово розуміємо, що так званий Кримський міст буде знищено – це незаконна будова, яка не має право на існування. Ми чудово розуміємо, що якщо буде деокупація, а вона точно буде, шляхи виїзду з тимчасово окупованого українського Криму буде важко подолати», – зазначила Верещук.

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Також очільниця Мінреінтеграції закликала українців перечекати деокупацію Криму в третіх країнах або на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі.

До слова, Верещук пояснила, що цивільним громадянам Російської Федерації, які зараз знаходяться у Криму під окупацією, слід негайно виїхати, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться.