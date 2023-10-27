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Замах на колаборанта Царьова: з’явилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Замах на колаборанта Царьова: з’явилися нові деталі
У тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колаборанта Олега Царьова
фото з відкритих джерел

Царьов був поранений на території санаторію в Ялті, де він проживає

Близько півночі у тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Це сталося на території санаторію, де він проживає. Коли на місце приїхали лікарі швидкої допомоги, політик був непритомний і з великою крововтратою. Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі колаборанта з посиланням на родичів Царьова.

Зокрема, окупаційна влада Криму вже встигла порівняти замах на Царьова із вбивством російських пропагандистів Дар'ї Дугіної та колабораціоніста Владлена Татарського.

«Замах на колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова в Криму слід ставити в один ряд із вбивством журналістки Дарії Дугіної, воєнкора Владлена Татарського (Максима Фоміна) та замахом на письменника Захара Прилепіна. Я думаю, тут немає сенсу шукати іншого сліду, окрім українського. Це методи терору, замахів на вбивства, що вийшли далеко за межі України. Потрібно згадати і Дугіну, і Татарського, і Прилепіна. Ось обрали новим об'єктом Царьова.», – заявив так званий сенатор від Криму Сергій Цеков.

Цеков вважає, що головною причиною замаху на Царьова є «яскравість фігури Царьова».

«Якби слідували його поглядам, то в Україні був би мир і добробут, країна успішно розвивалася б. Сподіваюся, що виконавців швидко знайдуть. А замовники вже відомі», – заявив окупант.

До слова, у Кремлі теж відреагували на замах. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має підтвердження про реальність повідомлень про замах на колаборанта.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Про це повідомили колаборант Володимир Рогов і воєнкор Юрій Котенок.

Олег Царьов – колишній український підприємець і народний депутат, який зрадив Україну. Переховується в окупованому Криму від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді.

Нагадаємо, зрадник Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні.

Раніше зрадник та колаборант Олег Царьов визнав, що російська політична система далека від ідеалу – і винен у цьому лише диктатор Путін.

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Теги: Олег Царьов окупанти колабораціонізм Крим

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