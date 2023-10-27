Замах на колаборанта Царьова: з’явилися нові деталі

Царьов був поранений на території санаторію в Ялті, де він проживає

Близько півночі у тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Це сталося на території санаторію, де він проживає. Коли на місце приїхали лікарі швидкої допомоги, політик був непритомний і з великою крововтратою. Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі колаборанта з посиланням на родичів Царьова.

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Зокрема, окупаційна влада Криму вже встигла порівняти замах на Царьова із вбивством російських пропагандистів Дар'ї Дугіної та колабораціоніста Владлена Татарського.

«Замах на колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова в Криму слід ставити в один ряд із вбивством журналістки Дарії Дугіної, воєнкора Владлена Татарського (Максима Фоміна) та замахом на письменника Захара Прилепіна. Я думаю, тут немає сенсу шукати іншого сліду, окрім українського. Це методи терору, замахів на вбивства, що вийшли далеко за межі України. Потрібно згадати і Дугіну, і Татарського, і Прилепіна. Ось обрали новим об'єктом Царьова.», – заявив так званий сенатор від Криму Сергій Цеков.

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Цеков вважає, що головною причиною замаху на Царьова є «яскравість фігури Царьова».

«Якби слідували його поглядам, то в Україні був би мир і добробут, країна успішно розвивалася б. Сподіваюся, що виконавців швидко знайдуть. А замовники вже відомі», – заявив окупант.

До слова, у Кремлі теж відреагували на замах. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має підтвердження про реальність повідомлень про замах на колаборанта.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Про це повідомили колаборант Володимир Рогов і воєнкор Юрій Котенок.

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Олег Царьов – колишній український підприємець і народний депутат, який зрадив Україну. Переховується в окупованому Криму від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді.

Нагадаємо, зрадник Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні.

Раніше зрадник та колаборант Олег Царьов визнав, що російська політична система далека від ідеалу – і винен у цьому лише диктатор Путін.