Звільнення «вишок Бойка»: з’явилися нові деталі спецоперації

Звільнення «вишок Бойка» дає більші можливості з переміщення в акваторії Чорного моря і десантування на узбережжі окупованого Криму

Командир групи переносного зенітно-ракетного комплексу спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» Олександр з позивним Лютий розповів подробиці спецоперації зі звільнення «вишок Бойка» у Чорному морі. Про це передає «РБК-Україна».

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Зазначається, що спецоперація зайняла два тижні. Під час неї росіяни з авіації намагались уразити українських спецпризначенців, які пересувались на катерах.

«Під час операції на «вишках Бойка» я відпрацьовував з ПЗРК і з катера. І зі своїм другим номером працював потім з самої «вишки» – це тоді, коли була операція з порятунку «Конана». Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація», – каже спецпризначинець.

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Лютий наголосив, що завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає в тому, щоб спрацювати на випередження і зберегти особовий склад. Саме тому «Лютий» і його люди починають випускати ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапляє ворожий літак. Тоді російська авіація отримує наказ розвертатись і летить геть.

«Там у них були розміщені метеорологічні станції, особисті речі, озброєння, техніка, багато боєприпасів різного типу. Я так розумію, що вони їх використовували як мобільний пункт дислокації та переміщення. Фактично багато обладнання, яке було знайдено там, ми вже використовуємо проти них же», – додав він.

Зазначається, що українські спецпризначенці вичекали зручний момент, коли росіяни відвели з «вишок» частину особового складу, а тих, хто залишився, вдалось вибити.

Військовий також нагадав, що звільнення цих платформ дає більші можливості з переміщення в акваторії Чорного моря і десантування на узбережжі окупованого Криму.

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Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.