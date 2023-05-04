У Києві пролунали вибухи, працює ППО (оновлено)

Жителям столиці слід перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч на 4 травня у Києві прозвучали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

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Вибухи прогриміли о 02:34.

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони. «Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», – ідеться в повідомленні.

Київська обласна військова адміністрація закликала не фіксувати та не викладати в мережу роботу сил ППО.

Зазначимо, що в столиці та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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До слова, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.