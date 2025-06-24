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Внаслідок російського обстрілу постраждала Головна астрономічна обсерваторія (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок російського обстрілу постраждала Головна астрономічна обсерваторія (фото)
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
фото: universemagazine.com

Головна астрономічна обсерваторія НАН України була заснована 17 липня 1944 року

Головна астрономічна обсерваторія НАН України постраждала внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 23 травня. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на заяву обсерваторії.

Вибиті вікна в обсерваторії
Вибиті вікна в обсерваторії
фото: universemagazine.com
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
фото: universemagazine.com

Повідомляється, що у головній будівлі обсерваторії ударною хвилею повибивало вікна на різних поверхах. А по території розкидані металеві уламки – ймовірно, частина начиння російської ракети чи ударного дрона для ураження якомога більшої кількості людей.

Металеві кубики-осколки, виявлені на території обсерваторії
Металеві кубики-осколки, виявлені на території обсерваторії
фото: universemagazine.com

Ніхто зі співробітників обсерваторії не постраждав, наукове обладнання також залишилось цілим. У закладі триває інвентаризація та оцінка збитків.

Головна астрономічна обсерваторія НАН України була заснована 17 липня 1944 року. Співробітники обсерваторії досліджують рух небесних тіл, космічну геодинаміку, фізику зір і галактик, а також планетні системи. Крім того, вони вивчають фізику Сонця, атмосферну оптику, розробляють астрономічні прилади та займаються астроінформатикою. В обсерваторії також працює астрокосмічний інформаційно-обчислювальний центр (АКІОЦ).

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: Київ війна обстріл ракета

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