Озолотився під час війни. Начальник метро Брагінський на прощання подякував Кличку

Брагінський вирішив піти з посади після того, як у його родичів знайшли квартири та маєтки на мільйони

Після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Сьогодні, 18 березня, він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

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«За ці майже 10 років ми разом з вами долали численні виклики. Дякую за те, що у найтяжчі миті, попри всі труднощі, ми завжди були згуртовані, діяли професійно та самовіддано. Також хочу висловити подяку Віталію Кличко і всій команді КМДА за нашу спільну роботу та здобутий досвід», – йдеться у публікації.

За словами Брагінського, останнім часом довкола метро було «багато маніпуляцій, часом відвертої брехні», що ускладнювало її роботу. Він додав, що його рішення піти з посади начальника Київського метрополітену є особистим.

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За що саме подякував метрополітену та Кличку Брагінський одразу важко зрозуміти, адже, судячи з результатів розслідування Bihus info, він нажив чималі статки за час свого керування метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського.

Наприклад, матір Брагінського володіє двома двокімнатними квартирами у ЖК бізнес-класу White Lines, які придбані у січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 млн грн, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші, хоча запевнила, що син не давав коштів на житло. Дружина ексочільника столичного метро придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» Печерського району за три мільйони гривень, а також володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

Окрім цього, кілька років тому Віктор Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київський області, яка за ринковою ціною мала коштувати удесятеро дешевше. Загалом, за даними журналістів, за 10 років роботи Брагінського на посаді очільника столичної підземки, його рідні «обросли» активами на суму майже $1,5 млн.

Того ж вечора міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. «Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.