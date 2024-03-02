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Вибори в США: Трамп обійшов Байдена у потенційному двобої

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори в США: Трамп обійшов Байдена у потенційному двобої
Обидва президенти виграли свої нещодавні праймеріз у Мічигані, однак Байден зіткнувся з певними проблемами
фото з відкритих джерел

48% виборців висловили готовність проголосувати за колишнього президента, якщо вибори президента відбувалися б сьогодні і конкурували б Трамп і Байден

Колишній президент США Дональд Трамп обійшов нинішнього президента Джо Байдена на 5% у гіпотетичному матчі-реванші. Про це свідчить нове опитування The New York Times та Сієнського коледжу, повідомляє The Hill.

Згідно з опитуванням, 48% виборців висловили готовність проголосувати за колишнього президента, якщо вибори президента відбувалися б сьогодні і конкурували б Трамп і Байден. У той час як 43% проголосували б за Байдена.

Опитування також показало, що 65% опитаних виборців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, тоді як 24% вважають, що вона перебуває на правильному шляху.

Дослідники  також запитали виборців, за кого вони голосували на останніх президентських виборах. 44% відповіли, що голосували за Байдена, а 34% – за Трампа. Вісімнадцять відсотків сказали, що не голосували на виборах 2020 року.

Обидва президенти виграли свої нещодавні праймеріз у Мічигані, однак Байден зіткнувся з певними проблемами: понад 100 тисяч жителів Мічигану проголосували проти президента, віддавши голос за «іншого кандидата». Це означає, що виборці підтримують Демократичну партію, але не кандидатів, перелічених у бюлетені. Ймовірно це є протестом проти дій Байдена щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Опитування проводилося з 25 по 28 лютого. Участь у ньому взяли 980 зареєстрованих виборців з усієї країни, з яких 823 пройшли повне опитування.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

Як відомо, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року. 

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. 

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. 

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.\

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Теги: шахрайство Дональд Трамп бізнес лікар політика прокурор штраф вибори у США президент

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