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Україна повернула 10 дітей з окупації: у Save Ukraine розповіли історії врятованих

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна повернула 10 дітей з окупації: у Save Ukraine розповіли історії врятованих
Микола Кулеба: «Там, під владою окупанта, наші діти позбавлені будь-яких прав і звичайного щасливого дитинства»
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні організації вдалося врятувати 261 дитину

Із тимчасово окупованих Росією українських територій вдалося повернути ще десятьох дітей. Про це повідомив очільник Save Ukraine Микола Кулеба.

«Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сімʼї в безпеці», – зазначає Кулеба.

Очільник Save Ukraine опублікував історії декількох з врятованих дітей. У цілях безпеки, імена були змінені.

Серед тих, кого вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – дівчинка Аліна. Вона залишилася лише з татом після того, як її маму росіяни депортували.

Дитина примусово була змушена відвідувати російську школу, співати гімн Росії, а також дивитися фільми про «велич» країни-агресорки. За будь-яку відмову дітям погрожували занижувати оцінки.

«Хоча малювати й писати листи російським солдатам Аліна все ж відмовилася, сказавши вчительці, що не вміє малювати й не знає російської мови. Проте перегляду фільмів про «велич» російської мови уникнути не вдалося. І це особливо цинічно з боку окупантів – примушувати дітей писати листи військовим, які вбивають їхніх батьків, матерів, братів і сестер, а також прославляти країну, яка позбавила їх спокійного життя», – пише Кулеба.

З окупації також повернули хлопчика Олексія. Його тато помер від хвороби серця. Олексій також розповів, як дітей змушували навчатися за російськими підручниками, якими у школі дуже швидко замінили всі українські книжки, а також писати російським військовим листи.

«Якось однокласники знайшли табличку з українським прапором і повісили в класі, але вчителька побачила і швидко десь її викинула. Відмовитися від написання листа російським військовим також не можна було», – розповіла дитина.

Орест і Меланія не бачилися з батьками майже півтора року – дітей вивезли на лівобережжя до бабусі й дідуся, щоб ті були подалі від бойових дій, а коли ЗСУ звільнили правобережжя, батьки не змогли забрати дітей.

«За цей час через постійний стрес у Меланії погіршився слух, як і в її мами Оксани. Брат і сестра дуже хотіли обійняти маму, повернутися додому. Але іноді вже й не вірили, що ця мить може колись настати», – каже Микола Кулеба.

У Save Ukraine також розповіли історію маленької Лани, яка народилася вже в окупації. Її мама Таміла повномасштабне вторгнення зустріла вагітною.

«Дуже важко доводилося виживати в перші місяці, коли був дефіцит продуктів і ліків в окупації. Дуже сподівалася жінка, що народжуватиме у вільній Україні, але ні – у пологовий їхали через кільканадцять російських блокпостів. Ледь домовилися з військовими пропустити їх», – зазначає очільник Save Ukraine.

Лана народилася під вибухи. Породіллі було дуже страшно, та, на щастя, обійшлося без сховища. Додому їх виписали через чотири години після пологів, так і не зробивши дитині жодного щеплення.

Голова Save Ukraine додав, що на сьогодні організації вдалося врятувати 261 дитину.

Нагадаємо, США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. США визнали збройні сили Росії стороною, які вчиняють серйозні порушення щодо дітей у війні проти України.

Стало відомо, що Україна провела евакуацію своїх громадян із Сектора Газа. Загалом, за три етапи евакуації (листопад та грудень 2023, березень 2024) евакуйовано 363 громадянина України (дітей –141, жінок – 135, чоловіків – 87).

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Теги: щеплення жінка батьки Микола Кулеба Щастя росіяни дитина стрес

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