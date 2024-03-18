Звільнення начальника метрополітену. Кличко звернувся до журналістів з проханням

Кличко попросив журналістів передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні

Очільник Києва Віталій Кличко звернувся до журналістів проєкту Bihus.Info із закликом передати правоохоронцям дані з розслідування щодо колишнього директора «Київського метрополітену» Віктора Брагінського. Про це йдеться в повідомленні міського голови.

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Кличко попросив журналістів передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні, правоохоронним та антикорупційним органам.

«А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info», – наголосив Кличко.

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Зокрема, журналісти Bihus.Info виявили, що мама директора метро – пенсіонерка Віра Брагінська – стала власницею двох двокімнатних квартир в елітному ЖК, відколи її син очолив «Київський метрополітен». Жінка відповіла журналістам, що придбала квартири за свої кошти п'ять років тому на «етапі котловану», коли вони коштували дешевше, ніж збудовані.

Також розслідувачі стверджують, що сестра Брагінського купила в нього землю в селі на Київщині з великою націнкою, а його колишня дружина Ольга має двокімнатну квартиру по сусідству з ним. Також Ольга Брагінська володіє ділянкою в елітному селі Козин під Києвом.

Крім того, за даними Bihus.Info, підряди від метрополітену отримують люди, близькі до керівника підприємства.

Брагінський очолював комунальне підприємство «Київський метрополітен» з 2014 року. Журналісти Bihus.Info зауважували, що він прийшов з амбітними планами й заявами про готовність розбудовувати підземку, але натомість за ці роки проблем стало тільки більше. Так, у грудні 2023 року Київ розірвав з підрядником договір на прокладання лінії метро на Виноградар, оскільки той зірвав терміни будівництва, а перед цим одразу кілька станцій на синій гілці закрили на терміновий ремонт.

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До слова, після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Сьогодні, 18 березня, він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Після розслідування журналістів, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. «Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.