Батьки української журналістки позиваються через смерть доньки до американської телекомпанії

Телекомпанію звинуватили у недбалості та приховуванні обставин смерті журналістів у березні 2022 року

Родина 24-річної української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула неподалік від Ірпеня у березні 2022 року, звинуватила американську телекомпанію Fox News у смерті своєї доньки. Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк був поданий адвокатами від імені батьків журналістки та Шейна Томсона, радника з питань безпеки британської охоронної агенції Separ, яка уклала контракт з телекомпанією на супровід знімальної групи. Про це пише Business insider.

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У позові телекомпанії Fox News звинувачується у порушенні «будь-яких розумних стандартів обережності при просуванні команди» в зону активних бойових дій, попри заборону від української влади і консультанта з питань безпеки, а також у приховуванні інформації про смерть Олександри Кувшинової.

Ще кілька людей зі знімальної групи, до складу якої входила Кувшинова, також було вбито під час завдання 14 березня, зокрема П'єр Закшевський, досвідчений оператор Fox News.

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Олександра Кувшинова фото з відкритих джерел

Відповідачами у позові, крім Fox News, названо також іноземного кореспондента Fox News Бенджаміна Холла, який звинувачуються, зокрема, у спотворенні обставин смерті Кувшинової. Він, нібито, не передав журналістам попередження про необхідність триматися подалі від зони конфлікту.

Холл був членом тієї ж знімальної групи. У той день він отримав серйозні поранення, але був евакуйований з зони бойових дій українськими військовими.

У першу річницю смерті Кувшинової Холл опублікував у журналі Harper Collins книгу під назвою «Врятовані», в якій розповідається про його подорож до української зони бойових дій та назад. Родина Кувшинової стверджує, що у книзі міститься «хибне повідомлення» про її смерть, а Fox News використав книгу «з метою ввести в оману батьків Олександри та громадськість щодо протиправної поведінки телекомпанії та відповідальності за смерть її співробітників».

«Фактичні обставини смерті Олександри, які суперечать офіційним свідченням Fox News, Бена Холла і журналу Harper Collins, були розкриті тільки в ході розслідування, проведеного їх адвокатом, майже через два роки. Нова інформація та нові розбіжності виявляються й донині», – стверджується в позові.

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Видання HarperCollins також фігурує у позові як відповідач.

Телекомпанія Fox News заявила, що «досі оплакує» загибель Олександри Кувшинової та П'єра Закшевського, але буде «з повагою захищатися від неправдивих тверджень в рамках цього позову».

«Безпека журналістів завжди була нашим пріоритетом номер один, і ми безмежно вдячні журналістам Fox News, які висвітлювали війну в Україні, і ми, як і раніше, віддані репортажам з регіону», – ідеться в заяві телекомпанії.

Станом на 14 березня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 51 медійника. За верифікованими даними НСЖУ, узгодженими з інформацією міжнародних журналістських організацій, серед загиблих – 12 журналістів, які виконували професійні обов’язки; 9 медійників – цивільних жертв; 30 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Нагадаємо, що нещодавно журналістка поставила Зеленському незручне запитання і стала жертвою хейту.