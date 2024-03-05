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Росія приховала статистику соцвиплат: ISW пояснив чому

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія приховала статистику соцвиплат: ISW пояснив чому
Уряд РФ намагався приховати неспроможність виплатити обіцяну соціальну допомогу
фото з відкритих джерел

Частина прихованих даних містить інформацію, яка може розкрити масштаби втрат окупантів в Україні

Російський уряд приховав дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році, щоб приховати втрати, які російські війська зазнали в перший рік повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російське опозиційне видання «Верстка» провело розслідування Єдиної державної інформаційної системи соціального захисту РФ і повідомило, що соцзахист приховав дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.

На думку аналітиків, це може бути пов'язане з тим, щоб приховати неспроможність уряду РФ виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.

Частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат росіян в Україні, наприклад показники про «вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби» та «громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби».

Інститут вивчення війни припускає, що статистику приховали, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні. Цією інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася.

Ймовірно, Кремль також приховав дані соціальних служб за 2022 рік, щоб приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав від першого року війни.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року

Як повідомлялося, за словами президента Володимира Зеленського, втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони.

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Теги: росія розслідування населення втрати поранення

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