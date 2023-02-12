«Нас буквально ведуть на забій»: російські військові звернулися до влади (відео)

Росіяни жаліються, що їх відправляють штурмувати українські території як «гарматне м'ясо», а командування при цьому перебуває десь далеко і не виходить на зв'язок

Російські військові пожалілися губернатору Калініградсьої області на нелогічні та необґрунтовані дії командування. Відповідне відео поширилося мережею.

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У ньому мобілізовані росіяни заявляють, що спочатку належали то військ територіальної оборони російського Ростова, але згодом були направлені до Донецька без офіційних розпоряджень, де їм наказали виконувати штурмові завдання. Загарбники скаржаться на недостатній рівень підготовки для таких задач, а також зазначають, що вже мають втрати і за наступного штурму вже можуть «не відстояти себе».

«Ми не підготовлені до штурму, в нашого батальону вже є втрати. Командування наше перебуває далеко від нас. Зв'язок практично відсутній. Командування до нас не приїжджає. Ми звертаємося до губернатора Калінінградської області прийняти якісь дії… Конструктивні… Через те, що нас у прямому значенні слова ведуть на забій», – звертаються окупанти, додаючи, що штурм був необґрунтований і їх відправили як «гарматне м'ясо».

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Також у зверненні зазначається, що поранені російські бійці, перебуваючи в госпіталі, уже зверталися до влади за поясненнями, але відповіді так і не отримали.

Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови, у якій військовослужбовець РФ розповідає про невдалий наступ солдатів та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.

До словам, добігла кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.

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Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.