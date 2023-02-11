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«Голова і рука залишилися від нього»: окупант розповідає про невдалий наступ (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Голова і рука залишилися від нього»: окупант розповідає про невдалий наступ (перехоплення)
ЗСУ ефективно знищують окупантів
фото з відкритих джерел

Командир обіцяв, що прикриватимуть міномети, танки та гранатомети, але цього не відбулося

Військовослужбовець РФ розповідає про невдалий наступ солдатів та списання смертей від своїх на користь ЗСУ. Про це ідеться у розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за словами окупанта, командир обіцяв, що їх прикриватимуть міномети, танки та гранатомети, але цього не відбулося.

«Это наших придурков командиров надо обвинять, дебилы…они на смерть отправили, козлы», – нарікає росіянин.

Він також розповідає, від побратима залишила лише голова та рука, а «эвакуация, как всегда, за 2 км от нас».

«Их не накажут вот этих, кто не послал помощь…им еще медали за это дадут», – каже окупант.

Росіянин також розповідає, що сапери прочищали дорогу для танка і випадково підірвали будинок, де було 15 російських солдат: «списали типа хохлы подорвали».

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Також у Білому домі припускають, що Росія спробує використовувати зимовий період для того, щоб виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу і в результаті навесні бути готовою до нового наступу на українські території.

Теги: наступ перехоплення танки эвакуация солдат будинок смерть

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