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«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
Суд призначив ухилянту від мобілізації три роки позбавлення волі
фото: depositphotos.com

Обвинувачений назвав «рабством» військову службу за контрактом

Військовозобов’язаний з Черкаської області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у березні 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього представники ТЦК хотіли вручити чоловіку «бойову» повістку, яка передбачає відправку до війська. Однак він її не взяв і на визначену дату не з’явився.

У суді обвинувачений частково визнав вину. Пояснив, що вважає себе непридатним до військової служби за станом здоров’я, що підтверджується першим висновком ВЛК. Натомість другий висновок ВЛК чоловік вважає сфальсифікованим, оскільки лікар поставив йому діагноз під тиском, без врахування результатів проведених медичних обстежень.

Військовозобов’язаний повідомив, що з 28 років хворіє мезатампонітом (хронічний запальний процес у середньому вусі) і надав відповідні виписки з лікарень. Однак у кінцевому висновку ВЛК вказано, що його слух покращився. 

Крім цього, у суді обвинувачений засумнівався у законності функціонування районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), мовляв, у єдиному реєстрі відсутні відомості про ці установи. Також він назвав «рабством» військову службу за контрактом.

Іще чоловік висловив скепсис щодо запровадження в країні режиму воєнного стану, оскільки, на його думку, під час воєнного стану мають бути всі без виключення призвані до лав ЗСУ, а наразі призивають вибірково. Пояснив, що не розуміє, чому мають вмирати здорові люди. Додав, що йому «немає за що воювати в Донецькій області».

Феміда допитала низку свідків. Зокрема, члени ВЛК підтвердили: надавали обвинуваченому відстрочку на місяць, щоб він пролікувася. Після того провели повторне обстеження, яке показало, що хвороба не прогресує. Додали: хронічне захворювання в обвинуваченого не впливає на придатність до військової служби.

Викликаний до суду працівник ТЦК зазначив, що обвинуваченому давався час (кілька місяців) для вирішення його побутових справ, пов’язаних із веденням господарства. Однак він ним не скористався.

«Ураховуючи мотиви поведінки і беручи до уваги те, що в період воєнного стану при оголошеній загальній мобілізації обвинувачений умисно та свідомо нехтує своїм конституційним обов’язком щодо захисту Батьківщини, ставить під сумнів перебування країни в стані війни, стверджує про відсутність причин для захисту країни, суд дійшов висновку про необхідність обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

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Теги: ухилянти #stoprussia військові Донеччина вирок мобілізація війна

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