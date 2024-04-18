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У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Відспівали Капранова у Михайлівському золотоверхому соборі і кремують на Байковому цвинтарі
фото: eurosolidarity.org

16 квітня обірвалося життя письменника Дмитра Капранова

18 квітня у Києві українці попрощалися з відомим публіцистом, письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим, який помер 16 квітня у віці 56 років. Відспівали автора у Михайлівському золотоверхому соборі, після чого тіло повезли на Байкове кладовище.

Під час служби на «Українському радіо» також ішов радіофільм «Дмитро Капранов. Медитативний вальс».

У ньому Михайло Іллєнко, Іван Малкович, Юрій Журавель, Марія Бурмака та інші культурні діячі ділилися спогадами про Дмитра.

Як повідомив брат-близнюк Дмитра Віталій Капранов, причиною смерті стали проблеми з серцем.

«Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку – і все», – розповів у коментарях журналістам друг сім'ї Сашко Лірник.

Біля храму помітили художника Юрія Журавля, шоумена Антона Лірника, письменника Андрія Кокотюху та академіка Національної академії мистецтв України Михайла Ільєнка, українська співачка, Народна артистка України Марія Бурмака, Василь Шкляр і актор Євген Нищук.

Також помітили історика, воїна Третьої окремої штурмової бригади Олександра Алфьорова, офіцера ЗСУ, екснардепа Андрій Ільєнко та актора Ахтема Сеітаблаєва.

На прощання прийшов колишній президент України Петро Порошенко. Олег Скрипка та Коля Сєрга також вшанували памʼять літератора.

Прощання тривало приблизно три години. Після Віталій Капранов із покійним братом поїхали у великий зал крематорію на Байковому кладовищі. 

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року у Дубоссарах, нині Молдова. 

Дитинство провів в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

Письменник працював у тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм. 4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка», на якому розповідають про історію України.

2000 р. брати очолили видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».

2001 р. вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюстраціями Владислава Єрка. «Кобзар 2000» мав непоганий відгук і перевидавався вже 5 разів.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю у руках у Києві в лавах полку «Азов».

До слова, 9 січня стало відомо про смерть Народного артиста України Віталія Білоножко. 

Читайте також: У цьому суть братів Капранових
Теги: українці письменник кладовище Україна

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