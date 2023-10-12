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НАТО розкрило втрати Росії у війні проти України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
НАТО розкрило втрати Росії у війні проти України
РФ втрачає живу силу та техніку
фото з відкритих джерел

Росіяни несуть значно більше втрат, ніж українці

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 300 тисяч солдатів і найманців. Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

«Щодо втрат, то росіяни несуть значні втрати, і ми це знаємо. Ми точно знаємо, що росіяни несуть значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 тис. російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року», – сказав чиновник.

За словами посадовця, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року.

Високопосадовець НАТО зазначив, що РФ втратила 1800 офіцерів у війні. «В тому числі 11 генералів, а також офіцери середньої і молодшої ланки зазнали нищівних втрат. Втрати, схоже, дещо зменшилися з квітня, після того, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу», – сказав високопосадовець.

Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські. «І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв'язати ті проблеми, які викликають занепокоєння», – додав посадовець НАТО.

До слова, британська розвідка вважає малоймовірною будь-яку подальшу хвилю мобілізації в Росії до президентських виборів, які мають відбутися у березні 2024 року.

Лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, які непридатні для участі в бойових діях.

Також відомо, що з лютого 2022 Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) втратили в боях близько 90 літаків. Термін служби тих, що залишилися, спливає набагато швидше, ніж планувалося.

Теги: росія окупанти НАТО війна втрати

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