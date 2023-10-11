Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку

Генерал Чарльз Браун: «Україна має намір продовжувати свої наступальні операції протягом зимових місяців»

Незважаючи на те, що взимку вести бойові дії складніше, Сили оборони України збираються продовжити контрнаступ. Про це сказав голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун на спільній пресконференції з главою міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі 11 жовтня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти запитали у Чарльза Брауна, чи можуть погодні умови вплинути на здатність української армії здійснювати контрнаступальні дії.

«Я думаю, що вислухавши сьогодні вранці, а також вислухавши сьогодні вдень усі вклади кожної з країн, я відчуваю, що ми ставимо Україну в хороше становище. Я розумію, що в зимові місяці це стає складніше, але Україна має намір продовжувати свої наступальні операції протягом зимових місяців, і я вірю, ґрунтуючись на тому, що я почув сьогодні від кожної з країн, що ми робимо все правильно для їх успіху», – відповів американський генерал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.