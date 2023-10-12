ISW пояснив, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївки

Російські війська, ймовірно, планують атакувати в районі Авдіївки

Спроби російських атак у районі Авдіївки в Донецькій області та навіть деякі успіхи на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг для армії РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зображення з геолокацією показують, що російські війська зосереджені на південний захід від Авдіївки. За останніми відомостями, російські сили ще не завершили оперативне оточення населеного пункту і, ймовірно, змушені були боротися за це.

За даними експертів, Авдіївка також відома як добре укріплений та захищений український опорний пункт, що, ймовірно, ускладнить можливість російським військам наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити.

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Крім того, російські війська вже контролюють ділянки найважливішої дороги «Донецьк-Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ» та інших трас, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування для окупантів у Донецькій області.

На думку аналітиків ISW, російські війська, ймовірно, планують атакувати в районі Авдіївки, щоб скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Як повідомлялося, протягом 11 жовтня українські війська відбили 10 ворожих атак в районі Авдіївки Донецької області.

Раніше бійці 53-ї бригади відбили атаку російських штурмовиків, які вчора значними силами спробували взяти Авдіївку в кільце.

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Нагадаємо 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації.