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Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
За словами Зеленського, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України
фото з відкритих джерел

Партнери України запевнили Зеленського, що підтримка нашої країни залишиться на тому ж рівні, що й до конфлікту на Близькому Сході

Росія розраховує на зменшення допомоги Україні від її союзників на тлі конфлікту на Близькому Заході. Водночас партнери обіцяють, що цього не станеться. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Як відзначив Володимир Зеленський, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України. Союзники мають обмежений обсяг військової допомоги, який вони можуть надати. Через це існує хвилювання щодо обмеження допомоги у разі виникнення ще більш страшних трагедій у світі.

«Безумовно усі бояться. Росія, власне, розраховує на цей розподіл цієї допомоги й не лише Росія, я переконаний. Я чесний з вами, як й з нашими партнерами. Моє питання полягало у тому, чи буде ваша підтримка меншою, ніж зараз. Навіть зараз у періоди викликів, коли в США насуваються вибори, партнери сказали «ні», – додав президент.

Володимир Зеленський відзначив, що Україна розраховує на прямі й потужні взаємини з США, а також друзів в Європейському союзі.

Нагадаємо, лідери 27 держав та урядів країн-членів Європейського Союзу підтвердили зобов'язання підтримувати Україну довгостроково.

Раніше Зеленський заявив, що Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. 

Теги: Володимир Зеленський Ізраїль ХАМАС війна

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