До Північної Македонії полетів перший рейс

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер та неділю

«Віднині наші країни з’єднані регулярним авіасполученням» – Кулеба

З Києва вперше запустили прямий рейс до Північної Македонії. Перельоти стартували сьогодні, 6 грудня 2020 року. Рейси здійснює українська авіакомпанія «Windrosе».

Україна і Північна Македонія минулоріч уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Ми надалі розширюємо свободу подорожей для українців. Україна і Північна Македонія минулоріч уклали безвіз. А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ-Скоп’є. Віднині наші країни з’єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не лише туризму, а і бізнес-контактів — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 6, 2020

Прямі рейси посилять співпрацю, бізнесові зв’язки, а також розвиток туризму у двох країнах. І допоможуть познайомити українців з македонцями, і навпаки – македонців з українцями.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер та неділю.

Нагадаємо, одна з найбільших європейських авіакомпаній Lufthansa підрахувала фінансові втрати через пандемію коронавіруса. За твердженням генерального директора Карстена Спора (Carsten Spohr), вони складають близько мільйона євро за годину.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу кількість рейсів «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) скоротилася до 100 польотів на тиждень.