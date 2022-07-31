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Навіщо рашисти вигадали «атаку» на Севастополь: роз’яснення українських військових

Володимир Миленко
Сьогодні, 14:14 glavcom.ua
Навіщо рашисти вигадали «атаку» на Севастополь: роз’яснення українських військових
Росія злякалася проводити святкування у Севастополі і для скасування заходів вигадала «український безпілотник»
фото: Telegram канал «губернатора» Севастополя Развожаєва

Окупанти злякалися проводити святкові заходи на День військово-морських сил Росії

Росія вигадала «атаку саморобного дрона» на будівлю штабу Чорноморського флоту у Севастополі для того, аби приховати власне боягузтво. Про це керівництво Військово-морських сил України повідомило на офіційній Facebook-сторінці.

«Ворог не ризикнув проводити [святкування Дня військово-морського флоту Росії – ред.], а щоб вкотре не ганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних сил України, вигадав привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята», – упевнені українські моряки.

Цією «атакою» рашисти до того ж визнали, що їхні системи протиповітряної оборони є недієздатними – і поставили під сумнів майбутнє Кримського мосту.

«Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти Росії. Ми не завдаємо ударів по території РФ», – запевнило керівництво ВМС Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.

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Теги: росія ЗСУ Севастополь ВМС флот

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